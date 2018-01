Rozmawialiśmy o tym, by Polska stawała się coraz bardziej bezpiecznym węzłem dystrybucji gazu - w tym również amerykańskiego - powiedział Mateusz Morawiecki o spotkaniu z Perrym, dodając, że mowa była także o tym, by wspomóc polskie działania związane z zapobieżeniem budowie Nord Stream 2. Podobnie jak my, sekretarz Perry uznaje, że jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie - podkreślił szef polskiego rządu. Zaznaczył, że rozmowy te były bardzo owocne.

Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Jego moc przesyłowa to 55 mld metrów sześciennych surowca rocznie. Gazociąg ma być gotowy do końca 2019 roku, gdyż potem Rosja zamierza zaprzestać przesyłania gazu rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy. Polska, kraje bałtyckie i Ukraina sprzeciwiają się temu projektowi. Rząd Niemiec wspiera Nord Stream 2, utrzymując, że projekt ten ma charakter biznesowy, a nie polityczny. W finansowaniu przedsięwzięcia uczestniczą niemieckie koncerny Uniper i Wintershall oraz francuski Engie, austriacki OMV i brytyjsko-holenderski Royal Dutch Shell.