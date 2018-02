Strzały padły w szkole Stoneman Douglas. Sprawca strzelaniny zdołał zbiec. Jednak wkrótce miejscowa policja poinformowała, że udało się go zatrzymać.

Telewizja CNN cytuje świadków strzelaniny - przede wszystkim uczniów liceum. Jedna w dziewcząt przyznała, że w pewnej chwili rozległ się dźwięk alarmu pożarowego. Wiele osób uznało jednak, że są to tylko ćwiczenia - podobne do tych, które miały miejsce w szkole dzień wcześniej. Dopiero, gdy dobiegły ich odgłosy strzałów i wołanie o pomoc, zrozumieli, że dzieje się coś złego.

Część uczniów ukryła się w klasach, niektórzy uciekali ze szkoły. Zdjęcia wykonane tuż po strzelaninie pokazują ludzi leżących na trawnikach przed szkołą, wielu z nich rannych.

Parkland to licząca ok. 20 tys. mieszkańców miejscowość w hrabstwie Broward na Florydzie. Do szkoły, która zaatakowana, uczęszcza ponad trzy tysiące uczniów.