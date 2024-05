Premier Donald Tusk poinformował na portalu X, że zwołał na środę posiedzenie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Tematem domniemane wpływy rosyjskie i białoruskie w polskim aparacie władzy w poprzednich latach" - zapowiedział we wtorek premier szef rządu.

Ziobro uderza w Tuska

W odpowiedzi na post Donalda Tuska, Zbigniew Ziobro, wydał oświadczenie, w którym skrytykował Tuska za jego “kłamstwa”. Ziobro zadał pytanie, dlaczego służby specjalne Tuska pozwoliły uciec sędziemu Szmydtowi. Czy było to celowe, czy wynikało z paraliżu służb specjalnych po przejęciu władzy przez Platformę Obywatelską? - dopytuje.

Ziobro zasugerował, że służby specjalne Tuska teraz prześladują polityków opozycji, zamiast pilnować bezpieczeństwa Polski. Zastanawiał się, czy to dlatego, że to Krajowa Rada Sądownictwa, organ kastowy, trzykrotnie rekomendował Szmydta do awansu. Czy to dlatego, że to Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski wręczali mu awanse i gratulowali coraz wyższych funkcji - dopytuje.

Ziobro o aferze hejterskiej

Ziobro wskazał, że sędzia Szmydt był członkiem stowarzyszenia Themis, które go atakowało. Szmydt później stał się ulubieńcem antyrządowych mediów, gdzie opowiadał o aferze hejterskiej, którą sam z żoną wywołał - napisał polityk.

Wbrew insynuacjom D. Tuska nie miałem z tym sędzią żadnego kontaktu i nigdy go nie spotkałem, a w ministerstwie pojawił się w ramach otwartego konkursu w zespole komisji weryfikacyjnej w ramach delegacji z WSA - zakończył swój post Ziobro.

Sprawa sędziego Szmydta

Sędzia Tomasz Szmydt zwrócił się z nieoficjalnym wnioskiem o status uchodźcy politycznego na Białorusi, gdzie aktualnie przebywa. Stwierdził, że chce w ten sposób zaprotestować przeciwko polityce polskich władz wobec Rosji i Białorusi. Szmydt utrzymuje, że był w Polsce prześladowany i zastraszany za swoją niezależną postawę.