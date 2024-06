Wnioski o uchylenie immunitetów czterem sędziom w związku ze śledztwem dotyczącym tzw. afery hejterskiej skierował w piątek do Sądu Najwyższego prokurator regionalny we Wrocławiu. Śledczy chcą postawić zarzuty Łukaszowi P., Arkadiuszowi C., Przemysławowi R. oraz Jakubowi I.