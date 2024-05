Pierwszą sesję Rady Warszawy nowej kadencji otworzyła radna seniorka Anna Nehrebecka-Byczewska. Wśród gości byli m.in. wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski i kolega prezydenta Warszawy, znany aktor Michał Żebrowski. Obecni byli też członkowie komisji wyborczej, a także wiceprezydenci miasta. Przyszli również mieszkańcy, wśród których większość to mieszkańcy osiedla Przyjaźń, którzy chcą podpisania z nimi przez miasto bezterminowych umów najmu.

Reklama

Po odczytaniu listy obecności ślubowanie złożyli wszyscy obecni nowo wybrani radni.

Następnie przewodniczący klubu radnych KO Jarosław Szostakowski złożył wniosek o głosowanie nad wyborem przewodniczącego i jego zastępców przed ślubowaniem prezydenta Warszawy. Wniosek przyjęto i rozpoczęto wybór nowego Prezydium Rady. Szostakowski zaproponował na przewodniczącą Ewę Malinowską-Grupińską, która pełniła te funkcję w poprzedniej kadencji.

Reklama

W głosowaniu tajnym stosunkiem 46 głosów za i 10 przeciw Malinowska-Grupińska została wybrana na przewodniczącą i dalej poprowadziła obrady.

"Olbrzymia satysfakcja" i "olbrzymie zobowiązanie"

Następnie Rafał Trzaskowski złożył ślubowanie i został prezydentem Warszawy na kolejną kadencję.

Trzaskowski zaznaczył, że wybór to olbrzymia satysfakcja, ale również olbrzymie zobowiązanie. - Po pięciu bardzo trudnych latach, nikt się nie spodziewał tego jak trudne to będą lata, ile nas spotka kryzysów, mieszkańcy poparli moją dotychczasową politykę i już w pierwszej turze głosowania dali mi mandat do kontynuacji polityki, która prowadziłem wraz z Radą Warszawy - powiedział.

Jeżeli chodzi o zmienianie Warszawy bardzo istotne jest to, żeby się zastanowić jak to robić wspólnie. Ponieważ dobre propozycje nie mają barw politycznych. Dobre pomysły to są po prostu dobre pomysły i warto o nich rozmawiać - mówił prezydent stolicy.

Reklama

Tego "nie jesteśmy w stanie zgadnąć"

Przyznał, że "ostatnie pięć lat nauczyło nas chyba wszystkich, że nie jesteśmy w stanie zgadnąć, jakie pojawią się przed miastem szanse, a jakie pojawią się wyzwania". - Musimy być gotowi na wszelkie kryzysy i podejmować odpowiedzialne działania. Musimy się wzajemnie słuchać i współpracować, by zmieniać Warszawę w najlepsze miasto do życia. Bo takie aspiracje ma Warszawa - powiedział Trzaskowski.

W kwietniowych wyborach samorządowych do Rady Warszawy Koalicja Obywatelska zdobyła większość - 37 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość - 15 mandatów, a Lewica wraz z Ruchami Miejskimi - osiem mandatów.

W wyborach na prezydenta stolicy ubiegający się o reelekcję prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (KO) wygrał w pierwszej turze wyborów, zdobywając 57,41 proc. głosów.