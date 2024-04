"I to są wiadomości na początek weekendu! Wczoraj w nocy, pierwszy raz od 1973 roku tramwaje warszawskie z ul. Puławskiej skręciły w ul. Goworka. Póki co, testowo, ale w drugiej połowie maja z ul. Puławskiej do terminalu Czerniakowska zabiorą już pasażerów. Natomiast z trasy do Wilanowa będziecie mogli korzystać przed rozpoczęciem roku szkolnego. Praca wre!" - napisał Trzaskowski.

"Większość prac zakończy się na początku września"

W tym roku tramwajarze zaplanowali kompleksowy remont torów o łącznej długości ponad 5 km. Naprawy bieżące obejmą łącznie 15 km. Dodatkowo wymienią 1,2 km szyn i 30 zwrotnic. Zregenerują 6 km szyn i wyszlifują kolejne 15 km.

Większość remontów została zaplanowana tak, aby wyłączenia linii tramwajowych były jak najmniej uciążliwe dla pasażerów, czyli w weekendy, podczas majówki i w czasie wakacji. Większość prac zakończy się na początku września informował w ubiegłym tygodniu rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.