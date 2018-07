Redakcja Dziennik.pl

Amazon na całym świecie zatrudnia ponad 300 tysięcy osób.

Prężny rozwój firmy doprowadził do zwiększenia się liczby mieszkańców Seattle o blisko 40 proc. Rocznie do miasta przybywa prawie 20 tys. osób, zajmujących dobrze płatne stanowiska. Ceny nieruchomości rosną, co negatywnie wpływa na jakoś życia uboższej części społeczeństwa i wzrost bezrobocia.

Coraz więcej mieszkańców domaga się wprowadzenia podatku od zatrudnianych pracowników w dużych firmach.

