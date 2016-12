Samolot po godzinie 12.20 bezpiecznie wylądował na warszawskim Lotnisku Chopina - powiedział Andrzej Przemysła Kobielski. Maszyna ze 187 pasażerami i sześcioma członkami załogi na pokładzie po godzinie 10.00 wystartowała w Lotniska Chopina do Larnaki na Cyprze. Jak mówił wcześniej PAP rzecznik portu Przemysław Przybylski, wkrótce po starcie prawdopodobnie doszło do kolizji z ptakiem, ale pilot nie zgłosił sytuacji zagrożenia. Jednak dla pewności kapitan podjął decyzję o zawróceniu na lotnisko i wylądowaniu. Samolot Boeing 737 przez około 1,5 godziny krążył nad Warszawą, aby wypalić paliwo w celu zmniejszenia masy startowej maszyny.

Po wystygnięciu silników, zrobimy dokładny ich przegląd. Na ogół w ok. 90 proc. przypadków, maszyna po takim przeglądzie wraca do eksploatacji - mówił Kobielski. Dodał, że raczej było to zderzenie z ptakiem.

Jak zapewnił, pasażerowie jeszcze dziś wylecą ponownie do Larnaki. Podstawiamy drugi samolot. Przygotowujemy go do startu, m.in. zaopatrujemy go w paliwo, catering, przewieziemy bagaże. Do godziny wszyscy pasażerowie powinni kontynuować swoją podróż - powiedział.

Enter Air jest polską czarterową linią lotniczą. Firma powstała w listopadzie 2009 roku, we flocie ma 19 Boeingów 737.