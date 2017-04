Kwiecień plecień: 16 - Święta w domu, 19 - prokuratura w W-wie, 22 - sześćdziesiąte (!) urodziny. Niezły maraton. Do zobaczenia na trasie :) — Donald Tusk (@donaldtusk) 8 April 2017

PiS zrobił Donaldowi Tuskowi prezent na 60. urodziny i postanowił złożyć mu życzenia, ale miejsce wybrał nie najlepsze - w prokuraturze. My chcemy zaśpiewać "Sto lat" jak tylko przyjedzie na Dworzec Centralny! Dlatego spotkajmy się na 19 kwietnia, na peronie 3 o 10:20! - proponują organizatorzy wydarzenia #ChodzmyzTuskiem.

Tusk ma zjawić się w Warszawie 19 kwietnia ponieważ na ten dzień zaplanowano jego przesłuchanie w Prokuraturze Krajowej w Warszawie, gdzie ma zeznawać jako świadek.



Chodzi o śledztwo przeciw byłym szefom SKW o podjęcie bez zgody władz współpracy z rosyjskim FSB; poprzednia data przesłuchania wyznaczona była na 15 marca br. Tusk nie mógł wówczas stawić się w prokuraturze ze względu na udział w sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie prezentował eurodeputowanym informację na temat szczytu UE z 9 i 10 marca.



Śledztwo prowadzi wydział wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Przedmiotem śledztwa, w toku którego Tusk ma być przesłuchany jako świadek, jest "przekroczenie uprawnień przez członków kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, wskutek podjęcia współpracy ze służbą obcego państwa bez wymaganej zgody Prezesa Rady Ministrów", co stanowi przestępstwo przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Grozi za to do trzech lat więzienia.