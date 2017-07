Patrol policji - jak informuje "Fakt" znalazł na warszawskiej ulicy Rozbrat leżącego na chodniku pijanego mężczyznę. Okazało się, że to były minister sportu i turystki w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz - Andrzej B. Tabloid twierdzi, że polityk najpierw awanturował się w pobliskiej restauracji, a gdy został z niej wyrzucony, usnął na ulicy. Policjanci wylegitymowali go i odprowadzili do domu.

Andrzej B. był ministrem sportu od 27 listopada 2013 do 15 czerwca 2015. Do tego od listopada 2014 do sierpnia 2015 był też pełniącym obowiązki sekretarza generalnego PO.