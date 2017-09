Prof. Królikowski wyraził w piątek na antenie RMF FM przekonanie, że to nie on jest "celem tej całej sprawy". Według niego, "cały ten zabieg" służy temu, żeby "zdyskredytować" Andrzeja Dudę - jako osobę, która przedstawi wiarygodną reformę sądownictwa.

- Jestem przekonany, że to nie ja jestem celem tej całej sprawy. Myślę, że jestem pionkiem - to, że pionka można przewrócić, to jest jasne - natomiast celem tego całego zabiegu jest - według mojej oceny - pan prezydent - powiedział prof. Królikowski.

Dopytywany, czy boi się aresztowania, odparł: "Przygotowałem swoją żonę i dzieci na to, że mogę być zatrzymany, a swoich współpracowników w kancelarii, że może wejść CBŚ i zajmować akta klientów".

Prof. Królikowski na celowniku śledczych

Kilkanaście dni temu - jak informuje RMF FM - białostoccy prokuratorzy zaczęli badać nowy wątek sprawy o wyłudzenie VAT. Na celownik wzięli powiązania firmy paliwowej z prezydenckim ekspertem. Jak dowiedzieli się dziennikarze rozgłośni, szef tej firmy wpłacił na konto kancelarii prawnej znaczną sumę pieniędzy. Prawnik potem na polecenie klienta zrobił trzy przelewy na wskazane konta.

RMF twierdzi, że gdy tylko prof. Królikowski zorientował się, że pieniądze mogą pochodzić z nielegalnego źródła, zablokował konto i poinformował o sprawie śledczych. Prokuratura chciała wtedy poznać wszystkie dane klienta i informacje o przepływach pieniędzy, więc mecenas najpierw zasłonił się tajemnicą adwokacką, a potem namówił swojego klienta, by ten tych informacji udzielił.

Dziennikarze rozgłośni ustalili, że prezes spółki paliwowej był pytany podczas przesłuchania o rolę prof. Michała Królikowskiego w całej sprawie. Niewykluczone jest też, że prawnik, który pracował nad prezydenckimi ustawami dotyczącymi reformy sądów usłyszy zarzuty.