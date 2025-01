Kim jest Jarosław Kuisz?

Dr Jarosław Kuisz to polski historyk i badacz procesów politycznych. Jest redaktorem naczelnym "Kultury Liberalnej" oraz autorem książek analizujących zjawiska dotyczące państwa i prawa.

O czym jest nagrodzona książka Jarosława Kuisza?

Dr Jarosław Kuisz w książce "The New Politics of Poland: A Case of Post-Traumatic Sovereignty” zagłębia się w historię Polski, aby zaproponować oryginalną analizę naszej polityki i tożsamości. Ujawnia w jaki sposób stulecia bezpaństwowości pozostawiły Polaków z „post-traumatycznym” podejściem do suwerenności, czyniąc ich nieufnymi wobec potężnych bloków zagranicznych - Unii Europejskiej, Związku Radzieckiego, czy obecnej Rosji.

Kuisz ukazuje jak lęk ten jest wykorzystywany w ramach polaryzacji politycznej przez siły w Polsce oraz innych krajach byłego bloku wschodniego.

Ranking najlepszych książek 2024 roku “Foreign Affairs”

Książka Jarosława Kuisza "The New Politics of Poland: A Case of Post-Traumatic Sovereignty” znalazła się wśród najlepszych tytułów o tematyce polityki międzynarodowej, ekonomii oraz historii za rok 2024 w prestiżowym rankingu “Foreign Affairs”.

Jak Polska jest oceniana na świecie?

- Wracamy na pierwsze strony. To jest proces. Wzbudzamy zainteresowanie jako kraj, który nieprawdopodobnie rozwinął się gospodarczo i tego sukcesu nie zmarnowaliśmy jako państwo nieprzerwanego wzrostu PKB. Drugim ogniwem jest wojna na Ukrainie, która wygenerowała splot okoliczności, który sprawił, że ciężar całej Unii Europejskiej i europejskiej polityki przenosi się do Europy Środkowo-Wschodniej - mówi Jarosław Kuisz.



Wojna i niewola - jak nas ukształtowały?

Jarosław Kuisz w rozmowie z Piotrem Nowakiem wspomniał o zaleceniu wydawcy swojej książki, który poprosił go o wyróżnienie czegoś, co w dobie konfliktu politycznego łączy Polaków. - Niezależnie od tego kto rządzi podzielamy przekonanie, że nasza suwerenność jest zagrożona. Wynika to głównie z doświadczeń historycznych. Nasz kraj znikał z mapy Europy parokrotnie. Ten fenomen wymazywania z mapy podzielają kraje całego regionu - powiedział w programie Jest Temat Dziennik.pl.

- Gdy wybuchła wojna pełnoskalowa na Ukrainie, niezwykłym doświadczeniem było to jak kraje reagują według doświadczenia własnej historii. Powstawał w ten sposób zupełnie nieczytelny dla krajów Europy Zachodniej zestaw sojuszy złożonych z krajów, które były wymazywane z mapy - zauważył Jarosław Kuisz.

- Gdy kraj znika z mapy dochodzi do rzeczy strasznych. To są wydarzenia krwawe, traumatyczne, które są ściśle związane z upadkiem. Ta trauma została w naszych opowieściach. Przez te okulary patrzymy w przyszłość i z tej perspektywy oceniamy np. czy opłaca nam się inwestować w armię - tłumaczy Jarosław Kuisz, autor książki "The New Politics of Poland: A Case of Post-Traumatic Sovereignty".