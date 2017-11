Jak poinformował PAP oficer prasowy świętochłowickiej policji sierżant sztabowy Marcin Michalik, policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu, ale dla ścigania sprawców zniszczenia mienia konieczne jest jeszcze zawiadomienie złożone przez zarządcę budynku. - Więcej informacji będziemy mieć w poniedziałek. Wiem, że podjęto kroki w celu zabezpieczenia monitoringu miejskiego – powiedział.

Świętochłowicki klub radnych PiS napisał na portalu społecznościowym: Amatorów niszczenia cudzej własności uprzejmie prosimy o kontakt, chętnie ufundujemy blok i kredki. Jak poinformowali radni, to kolejny taki przypadek, po raz pierwszy ktoś pomalował farbą witrynę siedziby blisko rok temu. "Wygląda na to, że dewastowanie naszego biura to szczyt możliwości polemicznych oponentów PiS" - ocenili radni.