Jak dowiedział się Super Express wszystko przez długi u firm leasingowych i dostawców nawozów. To nie pierwszy raz, gdy komornik kładzie rękę na tym co należy do Tomasza Leppera. Do tej pory udawało mu się jednak ocalić strategiczne dla rolnika maszyny i ziemię. Kilkakrotnie skorzystał z umorzeń podatkowych.

Tym razem wierzyciele raczej mu nie odpuszczą. Markowy ciągnik został zlicytowany w środę za 158 tys. złotych, a zainteresowani kupnem przyjeżdżali z całej Polski. - 16 stycznia odbędzie się natomiast licytacja 15 ha gruntów rolnych dłużnika o wartości ponad 600 tys. zł - mówi w rozmowie z SE Karol Cygert, komornik przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie.