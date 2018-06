Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu.

Od piątku zdecydowanie się ochłodzi. Termometry pokażą od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 21 st. C na Podkarpaciu. Na wschodzie nie będzie padać. Na pozostałym obszarze pokropi przelotny deszcz.