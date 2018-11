12 listopada według rozkładu dnia powszedniego będą kursowały pociągi PKP Intercity, Kolei Mazowieckich, POLREGIO, Kolei Śląskich, Kolei Wielkopolskich, Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Kolei Małopolskich, Kolei Dolnośląskich i warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej.

Z okazji 12 listopada niektóre z firm przygotowały także ofertę specjalną. Pasażerowie Kolei Mazowieckich będą mogli skorzystać z oferty bilet wycieczkowy. W praktyce oznacza to, że podróż może być tańsza nawet o 20 proc.

"Na podstawie oferty bilet wycieczkowy będzie można podróżować już od 9 listopada (piątek) od godziny 18 do 12 listopada (poniedziałek) do godziny 24. Na podstawie biletu wycieczkowego można odbyć przejazd pociągiem KM w relacji do 200 km. Uprawnienie do korzystania z biletów wycieczkowych nie dotyczy przejazdów w I strefie KM. Bilet można nabyć na przejazd w jedną stronę lub w kierunku +tam i z powrotem+ – jeżeli przejazd +tam+ i przejazd +z powrotem+ odbywa się tą samą drogą" – podają KM w komunikacie na swojej stronie.

Z kolei POLREGIO poinformowało, że okres biletu "Biletu turystycznego" i "Razem w Polskę" został wydłużony do godz. 6 we wtorek. Bilety turystyczne honorowane będą przez Arriva RP, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie, Koleje Małopolskie i Łódzką Kolej Aglomeracyjną – czytamy w komunikacie POLREGIO.

MZ: 12 listopada szpitale i ambulatoria działają jak w dzień powszedni

Resort zdrowia przypomniał w komunikacie zamieszczonym na swoich stronach internetowych, że "świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, (a więc wszystkie świadczenia szpitalne, świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, np. świadczenia specjalistyczne i świadczenia z zakresu rehabilitacji) są udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia wynikającej z listy oczekujących lub kontynuacji leczenia u danego świadczeniodawcy".

Nie jest wymagana praca przychodni, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, oraz tych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które nie mają umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. "W przypadku nagłego zachorowania – czytamy w komunikacie – lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym, pomoc udzielana będzie pacjentom przez podmioty realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej".

Ministerstwo wyjaśniło, że "w celu udzielania ww. świadczeń świadczeniodawcy powinni zapewnić w dniu 12 listopada pracę wszystkich osób, które są niezbędne dla udzielania przedmiotowych świadczeń (np. rejestracji w poradni, ale niekoniecznie całego pionu administracyjnego czy kadrowego, jeżeli nie jest on konieczny do nieprzerwanego udzielania świadczeń w tym dniu – decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca), przy zapewnieniu wynagrodzenia – jak za dzień ustawowo wolny od pracy – zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz prawa pracy".

Apteki ogólnodostępne, które w ciągu roku pełnią dyżury w dni wolne od pracy, również pracują 12 listopada jak w każdym innym dniu wolnym od pracy.