Policja zabezpieczyła obiekt i miejsce jego odnalezienia

Po znalezieniu szczątków obiektu przypominającego drona w pow. ostrowskim (Mazowieckie) służby przystąpiły do działań.W najbliższej okolicy od tego miejsca znajdował się tylko niezamieszkały dom - powiedziała rzeczniczka mazowieckiej policji.

Reklama

Policjanci od razu zabezpieczyli obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Obecnie czynności prowadzi tam Żandarmeria Wojskowa i prokuratura. Apelujemy o natychmiastowe powiadamianie służb, jeśli ktoś natknie się na podobne znaleziska - powiedziała Kucharska.

Do Polski wleciało 21 dronów

W nocy o sprawie informowała także Żandarmeria Wojskowa. Czynności na miejscu prowadził Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie pod nadzorem prokuratora z Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.

W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Szef sztabu generalnego gen. Wiesław Kukuła poinformował, że do Polski wleciało 21 dronów.

We wsi Wyryki został uszkodzony dom

Reklama

Uruchomiono wówczas procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia. Podczas zestrzeliwania dronów we wsi Wyryki został uszkodzony dom.

Drony i ich szczątki odnaleziono w województwach: lubelskim (najwięcej), mazowieckim, świętokrzyskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim. We wrześniu Żandarmeria Wojskowa informowała o odnalezieniu niezidentyfikowanych obiektów powietrznych w okolicach miejscowości: Stromiec, pow. białobrzeski, Wodynie, pow. siedlecki oraz Sulmice koło Zamościa a także w miejscowości Wielki Łęck w powiecie działdowskim (woj. warmińsko-mazurskie).