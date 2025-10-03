O obecności dronów w pobliżu lotniska powiadomili okoliczni mieszkańcy - podała agencja dpa, powołując się na źródła policyjne.

Zamknięcie portu doprowadziło do odwołania 17 planowych lotów i przekierowania na inne lotniska 15 kolejnych. Blisko 3 tys. pasażerów zostało zmuszonych do przerwania podróży. Wielu z nich spędziło noc na lotnisku.

Drony sparaliżowały lotnisko w Monachium. Tysiące pasażerów utknęło na noc

W Monachium obowiązuje zakaz regularnych lotów pasażerskich od północy do godz. 5 rano. W tym czasie dozwolone są tylko nocne loty pocztowe oraz loty specjalne.

Reklama

Zakłócenie pracy cywilnego lotniska wpisuje się w ciąg podobnych incydentów, które doprowadziły do czasowego wstrzymania pracy portów lotniczych w Danii i Norwegii - przypomniała agencja Reutera.

W ubiegłym tygodniu szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt poinformował, że w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn zauważono roje dronów. Media donosiły, że małe bezzałogowce pojawiły się nad obiektami fabrycznymi firmy ThyssenKrupp oraz Szpitalem Uniwersyteckim i elektrownią w Kilonii. Rafineria w Heide, zaopatrująca lotnisko w Hamburgu w paliwo, również prawdopodobnie stała się celem penetracji wywiadowczej przez drony - poinformował "Der Spiegel". Organy ścigania w Niemczech wszczęły dochodzenie w sprawie podejrzenia szpiegowania obiektów infrastruktury krytycznej przez bezzałogowce.

Władze nie wskazały publicznie konkretnego sprawcy incydentu z dronami w Monachium, ale niektórzy europejscy urzędnicy sugerują, że za niedawnymi naruszeniami przestrzeni powietrznej stoi Moskwa - zaznaczyła agencja Reutera. - Rosja próbuje nas sprawdzić. Ale Rosja próbuje również zasiać podziały i niepokój w naszych społeczeństwach – ostrzegła w środę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.