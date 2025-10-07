Karol Nawrocki miał walczyć z Mariuszem Wachem

Prezydent Nawrocki w przeszłości był o krok od stoczenia walki z jednym z najlepszych polskich bokserów wagi ciężkiej. Do pojedynku Mariuszem Wachem ostatecznie nie doszło. Charytatywna gala, na której mieli się zmierzyć obaj panowie została odwołana z powodu pandemii koronawirusa.

Trudno sobie wyobrazić, by teraz Karol Nawrocki będąc głową państwa dał się namówić na stoczenie jakiejkolwiek walki. To jednak nie powstrzymało Jacka Murańskiego, by rzucić prezydentowi Polski wyzwanie.

Murański znów "zaczepia" prezydenta Nawrockiego

Podczas konferencji przed freakfightową galą MMA Murański wyzwał prezydenta Nawrockiego na pojedynek w małych rękawicach.Po pierwsze, domniemanego prezydenta. A po drugie, chętnie bym się z nim sprawdził, tylko na małe rękawice, bo ja lubię takie bezpośrednie akcje. On twierdził, że jest dobry w szlachetnej, męskiej rywalizacji - cytuję ciebie, Karolku, domniemany prezydencie... - prowokacyjnie zaczepia prezydenta Murański.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy Murański zaczepia Karola Nawrockiego. W czasie kampanii wyborczej, tuż przed drugą turą freakfighter oskarżał rywala Rafała Trzaskowskiego o różne podejrzane sprawy i bliskie znajomości z ludźmi z półświatka.

Murański będzie walczył na gali gali PRIME MMA

Murański w najbliższą sobotę (11 października) stoczy swoją kolejną walkę na gali PRIME MMA SHOW. Jego rywalem będzie Krzysztof Ryta. To były trener Murańskiego, a obecnie delikatnie mówiąc obaj mężczyźni nie darzą się sympatią.

Murański w swoim dorobku ma siedem stoczonych walk w formule MMA. Cztery z nich przegrał, a cztery wygrał. Jego największym sukcesem jest pokonanie Marcina Najmana.