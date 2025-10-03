Putin powiedział, że Piłsudski był wrogo nastawiony do Rosji. Wydaje mi się, że pod jego przywództwem, kierując się jego pomysłami, Polska popełniła bardzo wiele błędów przed II wojną światową. Niemcy proponowały im, by pokojowo rozwiązać kwestię Gdańska i korytarza gdańskiego. Ówczesne polskie władze kategorycznie odmówiły i w efekcie Polska stała się pierwszą ofiarą nazistowskiej agresji - dodał. Stwierdził też, że Polska nie zgodziła się na przepuszczenie sowieckich wojsk, by ZSRS udzielił pomocy Czechosłowacji.

"Polska zestrzeli samoloty"

Historycy prawdopodobnie o tym wiedzą. Polska odmówiła Związkowi Radzieckiemu udzielenia pomocy Czechosłowacji. Związek Radziecki był gotowy to zrobić. Mamy dokumenty w naszych archiwach, przeczytałem je wszystkie osobiście. A kiedy notatki zostały wysłane do Polski, Polska oświadczyła, że pod żadnym pozorem nie pozwoli, aby wojska rosyjskie pomogły Czechosłowacji. A jeśli nadlecą sowieckie samoloty, to Polska je zestrzeli - mówił Putin.

Putin przestrzega władze Polski

Potem przeszedł do spraw współczesnych i przestrzegł obecne władze Polski. Jeśli dzisiejsza rodzina polityczna najwyższej rangi w Polsce będzie pamiętać i, będąc świadomym wszystkich trudności i perypetii różnych epok historycznych, będzie miała to na uwadze, "naradzając się" z Piłsudskim, i weźmie pod uwagę popełnione błędy, to tak naprawdę to nie będzie złe- powiedział rosyjski przywódca cytowany przez agencję TASS odnoszą się już bezpośrednio do słów Karola Nawrockiego.

Nawrocki o rozmowach z Piłsudskim

Prezydent Nawrocki powiedział w Radiu ZET powiedział, że zdarza mu się "rozmawiać" z duchem Józefa Piłsudskiego. Rozmawiamy o wojnie polsko-bolszewickiej z 1920 roku, ale też o obecnej sytuacji międzynarodowej po agresji Federacji Rosyjskiej - powiedział.

Do sprawy odniósł rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Powiedział, "prezydent pozwolił sobie na żart w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, ale to zostało wykorzystane przez rosyjską propagandę". I to pokazuje, jak ta rosyjska propaganda, rosyjskie władze obserwują działania pana prezydenta Karola Nawrockiego, który w sposób bardzo zdecydowany wypowiada się na temat działań Federacji Rosyjskiej - stwierdził w Polsat News.