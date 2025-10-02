Rosyjski przywódca Władimir Putin powiedział w czwartek, że jego kraj odpowie na to, co nazwał "militaryzacją" krajów europejskich. Utrzymywał, że Rosja "nie inicjowała nigdy konfrontacji wojennej".
Putin: To kraje Europy odpowiadają za wojnę w Ukrainie
Putin, który wypowiadał się na konferencji Klubu Wałdajskiego w Soczi, ponownie przypisał krajom europejskim odpowiedzialność za trwającą wojnę przeciwko Ukrainie – na którą Rosja napadła w 2022 roku.
Więcej informacji wkrótce.
