W czwartek 23 października wyruszy na warszawskie tory historyczny tramwaj typu 102N określany popularnie jako "kanciak", który tego dnia zamieni się w mobilną cukiernię prosto z Wielkopolski. W zielonym pojeździe goście z Poznania będą częstować oryginalnymi rogalami świętomarcińskimi.

Na jakiej trasie będzie kursował tramwaj?

Trasa startuje z placu Narutowicza o 10:00 i przebiega przez m.in. ulicę Filtrową, Nowowiejską, Aleję Niepodległości, Chałubińskiego, Jana Pawła II, Solidarności, Marszałkowską, po czym wraca tą samą trasą do placu Narutowicza. Przejazdy odbywają się aż do wyczerpania zapasów słodkości – warto więc być na czas.

Reklama

Co sprawia, że rogal to nie zwykły rogal?

Rogale świętomarcińskie to wyrób mocno zakorzeniony w wielkopolskiej tradycji — i to z kilku powodów. Mają one chronioną nazwę geograficzną — mogą być produkowane wyłącznie w regionie Wielkopolski, według ściśle określonych standardów.

Receptura nie pozostawia złudzeń: ciasto półfrancuskie (czyli listkujące ciasto na bazie mąki, margaryny lub masła) oraz nadzienie z białego maku, orzechów, rodzynek i skórki pomarańczowej.

Rogal świętomarciński ma kształt podkowy lub półksiężyca i nawiązuje do legend związanych ze św. Marcinem — m.in. podkowa miała należeć do konia świętego. Jego tradycja sięga około 1891 roku, kiedy to w Poznaniu proboszcz parafii św. Marcina zaapelował o pomoc potrzebującym, a miejscowy cukiernik upiekł rogale i rozdał je po mszy.

Reklama

Warszawa: wcześniej niż 11 listopada

Choć w Polsce 11 listopada to przede wszystkim Święto Niepodległości, w Poznaniu dzień ten ma podwójne znaczenie — to nie tylko święto narodowe, ale również imieniny jednej z najważniejszych ulic miasta: ulica Święty Marcin. Właśnie dlatego rogale stały się symbolem lokalnych obchodów tej daty — i stąd ten wyjątkowy wypiek trafia na stół mieszkańców Wielkopolski.