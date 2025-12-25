W wiadomości, którą Kim otrzymał 18 grudnia, Putin ocenił, że udział północnokoreańskich żołnierzy w wojnie "wyraźnie potwierdził niezwyciężoną przyjaźń" pomiędzy Rosją a Koreą Północną – podała KCNA.

Nowy okręt podwodny o napędzie atomowym

Północnokoreańska agencja poinformowała również w czwartek, że Kim przeprowadził inspekcję na miejscu budowy nowego okrętu podwodnego o napędzie atomowym, zdolnego do wystrzeliwania pocisków kierowanych. Podkreślił tam, że polityka obronna kraju oparta jest na najpotężniejszej sile ofensywnej, która "jest najlepszą tarczą naszego bezpieczeństwa narodowego".

Reklama

Nowy pocisk dalekiego zasięgu ziemia-powietrze

Według KCNA Kim oglądał też próbę nowego pocisku dalekiego zasięgu typu ziemia-powietrze, przeprowadzoną w środę u wschodniego wybrzeża kraju. Agencja podała, że pociski zniszczyły cele znajdujące się w powietrzu z odległości 200 km.

15 tysięcy koreańskich żołnierzy w Ukrainie

Według danych wywiadu Korei Południowej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Pjongjang wysłał do Rosji ok. 15 tys. żołnierzy. Szacuje się, że w walkach zginęło co najmniej 600 z nich, a ponad 4 tys. odniosło rany.