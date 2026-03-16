Peter Szijjarto został zapytany w poniedziałek w Brukseli o krytyczne słowa premiera Donalda Tuska pod adresem węgierskiego premiera Viktora Orbana.

Donald Tusk do Orbana - "wiosna nadchodzi"

Szef polskiego rządu zasugerował we wpisie na platformie X, że partia Orbana może przegrać wybory parlamentarne w kwietniu. Zorganizowany w niedzielę wiec opozycji węgierskiej Tusk skomentował słowami: "Wiosna nadchodzi".

Szef MSZ: szkoda, że Tusk nie przyjechał do Budapesztu

Szef MSZ Węgier powiedział, że żałuje, że Tusk nie przyjechał do Budapesztu, bo kiedy przed poprzednimi wyborami na Węgrzech w 2022 r. wygłosił przemówienie na wiecu opozycji, to partia Orbana, Fidesz, wygrała z przewagą 20 proc. głosów. "A jeśli chodzi o jego słowa o Węgrzech, demokracji i naszym zaangażowaniu w Europie, to myślę, że demokracja na Węgrzech jest w o wiele lepszym stanie niż w Polsce. W Polsce praworządność jest w dużo większym stopniu zagrożona niż na Węgrzech" - uznał Szijjarto.

"Węgry zostają w UE"

Szef węgierskiego MSZ zadeklarował, że Węgry nie zamierzają opuszczać Unii. "Oczywiście, że nie planujemy wyjść z UE. Dlaczego mielibyśmy to zrobić?" - zaznaczył. "Jesteśmy za tym, aby Unia Europejska znów była silna. Teraz obserwujemy osłabienie UE. Unia traci na znaczeniu, zarówno w polityce światowej, jak i w globalnej gospodarce" - podkreślił szef MSZ Węgier. Jak powiedział, UE znowu będzie silna, jeśli nastąpi duża zmiana polityczna i w miejsce "partii skrajnie liberalnych" władzę przejmą "partie patriotyczne".

Szef węgierskiego MSZ o Polsce w UE

Pytany, czy Polska powinna wyjść z UE, Szijjarto odpowiedział, że w Europie są politycy, którzy uwielbiają komentować wewnętrzne sprawy innych krajów, bo uważają, że są wystarczająco mądrzy. "Ja nie jestem wystarczająco mądry, by decydować o przyszłości Polski zamiast Polaków" - podkreślił. Jak dodał, kwestię członkostwa Polski w Unii zostawia Polakom.