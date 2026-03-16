Węgierski dziennikarz powołał się na ustalenia rosyjskiego portalu opozycyjnego "The Insider" oraz projektu "Bot Blocker", w których ujawniono skoordynowaną kampanię dezinformacyjną prowadzoną w portalach społecznościowych.

Rosyjskie boty szerzą dezinformację na Węgrzech

Materiały promują powiązane ze sobą tematy, z których wiele dotyczy Węgier lub poruszanych w debacie publicznej tego kraju kwestii. Celem działania botów, jak twierdzą śledczy, jest wywołanie zamieszania i manipulowanie opinią publiczną poprzez zalewanie przestrzeni informacyjnej mylącymi lub całkowicie sfabrykowanymi twierdzeniami.

Krążą fałszywe informacje o ataku uchodźcy z Ukrainy

Jeden z rozpowszechnianych fałszywych materiałów głosi, że ukraiński uchodźca został aresztowany we Francji po próbie rzucenia granatu na teren ambasady węgierskiej w Paryżu. Śledczy zaznaczyli, że wiadomość jest zupełną fikcją. Inna sfałszowana wiadomość poinformowała o ponad tysiącu ataków ukraińskich uchodźców na obywateli węgierskich w kilku krajach europejskich. Nagranie z logo Euronews i Human Rights Watch przedstawia historię jako wiarygodną, chociaż nigdy nie przeprowadzono podobnego śledztwa.

Rosyjska dezinformacja o tym, jak Zełenski obraża Węgrów

ne zmanipulowane nagrania fałszywie sugerują, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski obraził Węgrów lub że jego domniemane groźby wobec Węgier zaszkodziły jego reputacji wśród europejskich przywódców. W niektórych nagraniach zmyślone cytaty przypisuje się analitykom lub dziennikarzom.

Orban korzysta na dezinformacji

Premier Węgier Viktor Orban w znacznej mierze opiera swoją kampanię przed wyborami parlamentarnymi z 12 kwietnia na proteście wobec wsparcia udzielanego Kijowowi przez UE, które - zdaniem Budapesztu - przedłuża wojnę i torpeduje wysiłki pokojowe podejmowane m.in. przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Rząd Węgier zarzuca również Ukrainie próby wpływania na wewnętrzną politykę kraju i wspierania rzekomo proukraińskiej opozycji.