Właściciele działek ruszyli do urzędów

Właściciele nieruchomości starają się "zabezpieczyć" swoje prawa, zanim gminy uchwalą nowe plany ogólne. To właśnie one określą, gdzie w przyszłości będzie można budować, a gdzie inwestycje zostaną zablokowane. Efekt? W wielu gminach liczba wniosków niemal podwoiła się w porównaniu z poprzednimi latami. Urzędnicy przyznają, że biura planowania pękają w szwach.

Rekordowe liczby wniosków

W niektórych miejscowościach wzrost liczby składanych wniosków jest spektakularny. W Bydgoszczy od stycznia do września 2025 roku wydano 175 decyzji WZ, wobec 142 rok wcześniej. To wzrost o 25 proc. W Łodzi tylko do września 2025 roku wpłynęło ponad 1620 nowych wniosków, czyli około 180 miesięcznie. W niektórych urzędach czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wydłużył się nawet o kilka tygodni.

Nadchodzi rewolucja w planowaniu przestrzennym?

Nowe przepisy przewidują, że każda gmina musi do końca czerwca 2026 roku uchwalić plan ogólny – dokument, który zastąpi dotychczasowe studia uwarunkowań. To właśnie on będzie wyznaczał granice terenów, które można przeznaczyć pod zabudowę.

Najwięcej kontrowersji budzi tzw. limit powierzchni zabudowy – zgodnie z projektem może on wynosić maksymalnie 130 proc. prognozowanego zapotrzebowania. Samorządowcy ostrzegają, że taki limit może zablokować rozwój wielu miejscowości, szczególnie tych mniejszych.

Włodarze miast i gmin alarmują: ograniczenia mogą doprowadzić do paraliżu inwestycyjnego i zahamowania rozwoju lokalnych społeczności. Apelują o zniesienie lub przynajmniej złagodzenie limitów.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pozostaje jednak nieugięte. Resort tłumaczy, że nowe przepisy to kontynuacja reformy planowania z 2015 roku i mają na celu "racjonalne zagospodarowanie przestrzeni", a nie ograniczanie prawa własności.

Jak zapewnia ministerstwo, decyzje o warunkach zabudowy wydane przed 30 czerwca 2026 roku zachowają ważność, podobnie jak obowiązujące plany miejscowe.

Co nowe przepisy oznaczają dla inwestorów i właścicieli działek?

Ci, którzy chcą mieć pewność, że będą mogli wybudować dom, halę czy warsztat powinni złożyć wniosek o WZ jak najszybciej. Po 2026 roku uzyskanie takiej decyzji może być znacznie trudniejsze, zwłaszcza w gminach, które wyczerpią limit terenów przeznaczonych pod zabudowę.

Dla samorządów to z kolei wyścig z czasem – nie tylko z powodu rosnącej liczby wniosków, ale i presji finansowej. Każdy dzień opóźnienia w wydaniu decyzji może kosztować urząd nawet 500 zł.