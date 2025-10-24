Wysocka-Szchnepf twierdzi, że Ziobro kłamał przed komisją

Wysocka-Schnepf przypominała, że w trakcie przesłuchania przed komisją śledczą Ziobro stwierdził, że brat jej dziadka doprowadził do skazania na dożywotnie więzienie osoby bliskiej politykowi. Chciałam panu powiedzieć, że jest to brednia, jest to oszczerstwo, jest to kłamstwo. Sprawa skończy się w sądzie, już ten proces się rozpoczął - podkreśliła prowadząca program "Niebezpieczne związki".

Dziennikarka TVP Info obwinia Ziobrę o śmierć swojej matki

Wysocka-Schnepf zdradziła na antenie TVP Info, że kilka dni temu zmarła jej matka. Mama pani Schnepf wysłuchała wystąpienie pana Ziobry na żywo. Przeżyła to bardzo mocno. Po tym wystąpieniu pana Ziobry przed komisją śledczą, mama pani Schnepf zmarła w sobotę - powiedziała dziennikarka Telewizji Publicznej.

Wysocka-Schnepf nie przyjęła przeprosin posła PiS

Po tych słowach Wysockiej-Schnepf głos zabrał Gosek. Wyrazy współczucia. Świeć panie nad jej duszą. To trzeba jeszcze ustalić koincydencję zdarzeń - odpowiedział poseł PiS. Dziennikarka TVP Info w tym momencie wybuchła. Nie przyjmuję przeprosin. Koniec tej rozmowy - rzuciła.