55 procent Polaków chce, by Duda zniknął z polityki

Andrzej Duda 6 sierpnia br. zakończył drugą kadencję na stanowisku Prezydenta RP. Gazeta przypomniała, że były prezydent od tego czasu nie jest aktywny w bieżącej polityce.

Uczestnicy ankiety zostali zapytani o to, czy chcieliby, aby Andrzej Duda odgrywał jeszcze jakąś rolę w polskiej polityce. Na tak zadane pytanie pozytywnie odpowiedziało 29,3 proc. badanych. Odpowiedzi „nie” udzieliło 55 proc. respondentów, a 15,7 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.

Większość kobiet przeciwko Dudzie

Cytowany w gazecie wiceprezes agencji badawczej SW Research Piotr Zimolzak zauważył, że Andrzej Duda nie powinien już podejmować działalności politycznej w opinii niemal sześć na dziesięć kobiet (58 proc.) i nieco ponad połowy mężczyzn (52 proc.).

Opinię tę podziela częściej niż sześciu na dziesięciu badanych po 50 roku życia (63 proc.), niemal równie często zgadzają się z nią osoby posiadające wyższe wykształcenie (62 proc.). Biorąc pod uwagę klasę miejscowości, zdanie że Andrzej Duda powinien na stałe wycofać się z życia politycznego najczęściej wyrażają badani z miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (62 proc.) - podkreślił.

Duda pracuje dla ZEN.com i Kanału Zero

"Rzeczpospolita" przypomniała, że przed kilkoma dniami pojawiła się informacja, że Andrzej Duda został zatrudniony przez fintech ZEN.com jako członek rady nadzorczej. Ponadto, od września na Kanale Zero emitowany jest cykl filmów dokumentalnych przygotowanych przez byłego prezydenta i poświęconych jego prezydenturze.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21-22 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.