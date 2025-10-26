Dla KO i PiS najważniejsze jest wygranie wyborów, a nie dobro państwa

W piątek i sobotę odbyła się w Katowicach dwudniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem: „Myśląc Polska”. W trakcie wydarzenia przeprowadzono ponad setkę debat dotyczących m.in. bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, wojska i zdrowia. Na podstawie tych dyskusji ma powstać nowy program wyborczy partii.

Stało się, Tusk ogłosił koniec Platformy Obywatelskiej. "W polityce dla słabych nie ma litości"

Z kolei na sobotniej konwencji w Warszawie Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska oficjalnie ogłosiły połączenie w jedną partię pod nazwą Koalicja Obywatelska. Politolog prof. Kazimierz Kik powiedział, że obie partie koncentrują się na pogłębianiu polaryzacji społeczeństwa, co osłabia Polskę w obliczu wojny na wschodniej granicy i nadchodzących zmian w ładzie międzynarodowym.

Głównym motywem aktywności polityków pozostaje interes partyjny i chęć wygrania wyborów, a nie troska o dobro państwa i interes narodowy. Jedni się jednoczą po to, żeby pokonać drugich, a drudzy szykują program, żeby pokonać tych pierwszych. Po jednej i drugiej stronie jest myślenie partyjne. To gorzka refleksja po wysłuchaniu wystąpień na obu tych konwencjach. Na jednym i na drugim spotkaniu uczestnicy przemawiali w duchu pogłębiania polaryzacji. To niebezpieczne - powiedział.

PiS oraz PO wyrosły z tradycji Solidarności

Kik zwrócił również uwagę na paradoks współczesnej sceny politycznej. Jak przypomniał, obie partie – Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska – wyrosły z tradycji Solidarności - ruchu, który był fundamentem polskiej demokracji. Dziś te dwie partie zamiast nawiązywać do dziedzictwa Solidarności, która jednoczyła Polaków, pogłębiają podziały - dodał.

Politolog zwrócił uwagę, że część tez formułowanych podczas konwencji PiS miała charakter czysto polityczny, a ich głównym celem było osłabienie Konfederacji i wzmocnienie własnej pozycji.Dla celów partyjnych podważane jest znaczenie Unii Europejskiej dla Polski na rzecz populistycznych haseł antyniemieckich i proamerykańskich - mówił. Jak dodał, nawoływanie do porzucenia współpracy z Niemcami i Francją na rzecz wyłącznego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi świadczy o niezrozumieniu zmieniającego się układu sił w świecie.

Politolog apeluje o zmianę myślenia elit politycznych

Ekspert ocenił też, że wybór Katowic jako miejsca konwencji Prawa i Sprawiedliwości nie był przypadkowy - podkreślał charakter wydarzenia i miał wymiar politycznego przesłania. Katowice to ośrodek przemysłowy, miejsce, które przez dziesięciolecia kojarzyło się z klasą pracującą. Wystąpienia i panele były nakierowane na troskę o elektorat socjalny. Mamy taką symbolikę, że Platforma to Warszawa, wielkomiejskość, establishmentowa atmosfera, a tutaj klasa robotnicza, ludzie pracy – powiedział.

Zdaniem prof. Kika, obecne ugrupowania polityczne mają charakter „partii wodzowskich”, kierujących się głównie motywacjami ekonomicznymi, co uniemożliwia rzeczywistą reformę systemu politycznego.

Na koniec politolog zaapelował o zmianę myślenia elit politycznych.Jeśli chcemy bezpiecznej Polski, trzeba odrzucić logikę podziałów. Polska potrzebuje obecnie szerokiej zgody narodowej i wzmocnienia wspólnoty i polityki państwowej, a nie dalszych sporów politycznych. Inaczej - w obliczu nowych zagrożeń w Europie - sami osłabimy swoje państwo - podsumował politolog.