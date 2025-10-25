Ostatni weekend października przebiega pod znakiem politycznych konwencji. W sobotę zbiera się konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, na której ruszy proces tworzenia nowego ugrupowania wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. Podczas wydarzenia ujawniona ma być nazwa nowej partii oraz jej logo. Po zarejestrowaniu zmian w statucie PO wybrane zostaną władze ugrupowania. W piątek prezes PiS otworzył w Katowicach konwencję programową partii pod hasłem "Myśląc Polska". Przemówienie Kaczyński rozpoczął od wskazania, że dwudniowa konwencja programowa, to początek działań zmierzających do stworzenia nowego programu PiS, który ma być w przyszłości.

Lider PO i prezes PiS od lat grają pierwsze skrzypce w polskiej polityce. W najnowszym sondażu, który dla "Wprost" zrealizowała pracownia SW Research, postanowiliśmy zapytano, czy Donald Tusk i Jarosław Kaczyński powinni już przejść w stan spoczynku.

Dla kogo polityczna emerytura?

46 proc. respondentów uważa, że obaj powinni przestać aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym. 30,9 proc. wskazuje, że usunąć się w cień powinien tylko Jarosław Kaczyński, a 16,1 proc. - Donald Tusk. Co ciekawe, jedynie 2,2 proc. ankietowanych stoi na stanowisku, że obaj politycy powinni wciąż działać na politycznej pierwszej linii, a 4,8 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.