Koniec partii Nowoczesna po 10 latach

Po tych 10 latach zapadła nasza wspólna decyzja, całej konwencji o tym, że chcemy uczestniczyć w tym kolejnym etapie, czyli w Koalicji Obywatelskiej. KO to jest dobry projekt dla Polski – powiedział Szłapka.

Projekt Nowoczesnej nie kończy się – będzie współtworzyć kolejny etap w polskiej polityce – dodał.

Zobowiązania partii w rękach likwidatora

Szłapka poinformował ponadto, że wszelkimi zobowiązaniami partii zajmie się likwidator, a cały proces będzie przebiegać zgodnie z obowiązującym prawem.