Konwencja Nowoczesnej podjęła w piątek decyzję o rozwiązaniu partii – poinformował dziennikarzy dotychczasowy przewodniczący ugrupowania, rzecznik rządu Adam Szłapka. Dodał, że decyzja zapadła zdecydowaną większością głosów.
Koniec partii Nowoczesna po 10 latach
Po tych 10 latach zapadła nasza wspólna decyzja, całej konwencji o tym, że chcemy uczestniczyć w tym kolejnym etapie, czyli w Koalicji Obywatelskiej. KO to jest dobry projekt dla Polski – powiedział Szłapka.
Projekt Nowoczesnej nie kończy się – będzie współtworzyć kolejny etap w polskiej polityce – dodał.
Zobowiązania partii w rękach likwidatora
Szłapka poinformował ponadto, że wszelkimi zobowiązaniami partii zajmie się likwidator, a cały proces będzie przebiegać zgodnie z obowiązującym prawem.
