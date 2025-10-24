Udział w wyborach, gdyby odbyły się w najbliższym czasie, zadeklarowało w badaniu 62 proc. badanych (o 5 punktów procentowych mniej niż we wrześniu).

Które partie weszłyby do Sejmu?

CBOS zapytał ankietowanych – deklarujących chęć oddania głosu – kogo by poparli.

Reklama

Na najwięcej głosów mogłaby liczyć Koalicja Obywatelska, którą wskazało28,4 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 23,6 proc.

Zamiar głosowania na Konfederację Wolność i Niepodległość zadeklarowało 10,9 proc. ankietowanych, a na Konfederację Korony Polskiej – 9,4 proc. respondentów – i to koniec partii nad progiem wyborczym.

Które partie znalazłyby się pod progiem?

Na Lewicę zagłosowałoby 4,8 proc. badanych, a na partię Razem – 4,2 proc.

Poparcie dla Polski 2050 Szymona Hołowni zadeklarowało raptem 2,3 proc. ankietowanych, a na Polskie Stronnictwo Ludowe chciałoby oddać głos 2,1 proc. respondentów.

Reklama

Chęć oddania głosu na inne ugrupowanie zadeklarowało 0,9 proc. badanych; 10,2 proc. waha się, któremu ugrupowaniu przyznać swój głos, a 3,2 proc. – odmawia udzielenia odpowiedzi na to pytanie.

Metoda przeprowadzenia sondażu CBOS

Badanie CBOS zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 90,0 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 10,0 proc.) w okresie 15–17 października 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).