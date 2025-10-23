W ostatnich sondażach KO i PiS szły mniej więcej łeb w łeb. Dlatego może zdumiewać przewaga niemal 10 punktów procentowych partii Donalda Tuska nad ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego.

Zdumiewająco duża przewaga KO nad PiS

Z badania OGB wynika, że KO może liczyć na poparcie 38,12 proc. respondentów. Na drugim miejscu uplasowało się PiS z wynikiem 29,81 proc. Podium zamyka Konfederacja, na którą głos zadeklarowało 15,5 proc. badanych.

Cztery partie w Sejmie, w tym Grzegorz Braun

Ostatnią partią, która dostałaby się do Sejmu, jest partia Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej, którą popiera 6,02 proc. badanych.

Które partie pod progiem wyborczym?

Pod progiem wyborczym znalazłyby się: Nowa Lewica (4,13 proc.), PSL (2,78 proc.), Razem (2,03 proc.) oraz Polska 2050 (1,61 proc.).

Koalicja rządząca z blisko 47-proc.

OGB przeprowadził też badanie w wariancie wspólnego startu obecnej koalicji rządzącej. Wówczas obóz rządzący (KO, NL, PSL i Polska 2050) mógłby liczyć na 46,73 proc. poparcia.

Natomiast PiS otrzymałoby 28,7 proc. głosów, Konfederacja – 16,54 proc., Konfederacja Korony Polskiej – 5,84 proc., a Razem – 2,19 proc.

Badanie OGB dla portalu stan360 przeprowadzono metodą CATI w dniach 15-22 października br., na grupie 1000 respondentów.