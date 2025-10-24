O wcielaniu kobiet do pododdziałów szturmowych zdecydowało dowództwo 506. pułku zmechanizowanego armii rosyjskiej.

Ciężkie straty Rosji w ludziach

Powodem takich praktyk są ciężkie straty w ludziach, jakie ponoszą oddziały rosyjskie na tym odcinku frontu, gdzie cały czas trwają działania ofensywne mające na celu zajęcie miasta Pokrowsk.

Oddziały szturmowe z samych kobiet

Kobiety w ramach pododdziałów szturmowych wykonują typowe zadania bojowe, jak również infiltracji pozycji sił ukraińskich w celu zbierania informacji, udając przy tym osoby cywilne.

Czym jest Atesz?

Atesz to ukraińsko-tatarski ruch oporu działający na anektowanym Krymie i innych terytoriach okupowanych. Doniesienia o pierwszych skutecznych działaniach partyzanckich organizowanych przez Atesz pojawiły się na początku lutego 2023 roku.