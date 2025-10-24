Dla państwa Nawrockich aktywność fizyczna to chleb powszedni

Prezydent i jego małżonka są znani z tego, że nie stronią od aktywności fizycznej. W czasie kampanii wyborczej często oglądaliśmy obrazki jak państwo Nawroccy ćwiczą lub biegają.

Karol Nawrocki już po zaprzysiężeniu nie rezygnuje ze swoich przyzwyczajeń i rutyny. Nadal jest bardzo aktywny fizycznie. Widzieliśmy to choćby przy okazji jego niedawnej wizyty w USA. Prezydent RP znalazł czas, by odwiedzić jedną z siłowni w Nowym Jorku, gdzie w pocie czoła pracował wyciskał kolejne ciężary.

Marta Nawrocka poszła w ślady prezydenta

Najważniejsza osoba w Polsce swoją obecnością uświetnia też różne wydarzenia sportowe. Prezydent Nawrocki był m.in. na meczu swojej ukochanej Lechii Gdańsk i spotkaniu biało-czerwonych z Finlandią.

Żona głowy naszego państwa można powiedzieć, że idzie w ślady prezydenta. Pani Nawrocka w sierpniu pojawił się na IV Podkarpackim Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej. Natomiast w piątek pierwsza dama odwiedziła kobiecą reprezentację Polski w piłce nożnej.

Według pierwszej damy futbol nie jest tylko dla mężczyzn

Wizycie pierwszej damy towarzyszyła dobra atmosfera, o czym informuje profil "Łączy nas piłka kobieca". Dziś odwiedziła nas Małżonka Prezydenta RP, Pani Marta Nawrocka! Była rozmowa, uśmiechy i mnóstwo pozytywnej energii! Dziękujemy za wsparcie i do zobaczenia na meczu.

Coraz częściej podbijacie światowe murawy, udowadniając, że piłka nożna to nie tylko domena mężczyzn. Jesteście inspiracją dla tysięcy dziewczynek w całej Polsce, a Wasze historie dowodem na to, że warto marzyć i spełniać sportowe marzenia - powiedziała Marta Nawrocka na spotkaniu z biało-czerwonymi.