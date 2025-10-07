Karol Nawrocki dwa miesiące temu został zaprzysiężony na prezydenta Polski. Jego żona Marta została pierwszą damą. Obydwoje podróżują po Polsce oraz świecie i spotykają się z Polakami.

Marta Nawrocka zwróciła się do Polaków. Co dokładnie napisała?

Teraz Marta Nawrocka postanowiła zamieścić specjalny post w mediach społecznościowych. W swoim wpisie podsumowała pierwsze dwa miesiące w roli pierwszej damy. Dwa miesiące wśród Polek i Polaków — pełne ciepła, serdeczności i uśmiechu. Każde spotkanie jest dla mnie wyjątkową chwilą, która zostaje w sercu na długo - napisała Marta Nawrocka.

Pierwsza dama uchyliła rąbka tajemnicy. Co pokazała w sieci?

Przy okazji uchyliła rąbka tajemnicy na temat Pałacu Prezydenckiego. Zdradziła, że znajduje się w nim pewne specjalne miejsce. To w nim Marta Nawrocka gromadzi pamiątki i prezenty od Polaków, których spotkali wraz z mężem podczas swoich oficjalnych wizyt. W Pałacu Prezydenckim mamy szczególne miejsce, gdzie kolekcjonujemy wasze upominki i pamiątki - symbole tej wspólnej, wyjątkowej drogi - zdradziła Marta Nawrocka.

Marta Nawrocka podziękowała Polakom. Za co?

Na koniec swojego wpisu pierwsza dama podziękowała obywatelom. Razem z Karolem dziękujemy za każdy gest i każde dobre słowo. Jesteśmy dla was - napisała.