Zełenski spotkał się w czwartek z obradującymi w Brukseli szefami państw i rządów UE. Następnie rozmawiał w cztery oczy z premierem Tuskiem. Zdjęcie ze spotkania obu polityków zamieściła kancelaria premiera na platformie X.

Podczas czwartkowego szczytu unijni liderzy rozmawiają m.in. o wykorzystaniu aktywów rosyjskiego banku centralnego, zamrożonych po ataku Rosji na Ukrainę na pełną skalę w 2022 r. W UE znajduje się około 200 mld euro tych funduszy, z czego kwotą 185 mld zarządza izba rozliczeniowa Euroclear z siedzibą w Belgii. Władze tego państwa obawiają się pozwów ze strony Rosji w przypadku wykorzystania tych środków. Kraj Beneluksu może jednak otrzymać na szczycie zabezpieczenie od innych państw członkowskich.

Tusk i Zełenski w Brukseli. Pilne spotkanie liderów

Zgodnie z propozycją KE zamrożone rosyjskie aktywa miałyby posłużyć do sfinansowania pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy. Kijów zwróciłby pożyczone pieniądze po zakończeniu wojny i wypłaceniu przez Rosję reparacji.

Unijny szczyt odbywa się tuż po przyjęciu przez UE 19. pakietu sankcji na Rosję, wprowadzającego m.in. zakaz importu rosyjskiego LNG, oraz po ogłoszeniu przez amerykański resort finansów sankcji na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil oraz ich spółki zależne.

Zełenski podkreślił w czwartek, że unijne i amerykańskie sankcje są sygnałem dla innych krajów na świecie do podjęcia podobnych działań wobec Rosji.

W piątek Zełenski weźmie udział w naradzie tzw. koalicji chętnych w Londynie, ze zdalnym udziałem części przywódców krajów wspierających Ukrainę.