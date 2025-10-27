Kiedy spadnie śnieg w Polsce?

Według prognoz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), pierwszy śnieg w tym sezonie może pojawić się w Polsce już w drugiej połowie listopada lub na początku grudnia, zwłaszcza w regionach górskich i na wschodzie kraju. Dla pozostałych części kraju (zwłaszcza nizin) najbardziej realistyczny termin opadów śniegu to grudzień, choć nie oznacza to trwałej pokrywy śnieżnej.

Warto podkreślić, że są to prognozy orientacyjne — warunki lokalne mogą się różnić, a terminy mogą ulec przesunięciu w zależności od rozwoju sytuacji atmosferycznej.

Co nas czeka w listopadzie i grudniu?

Według najnowszych analiz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) nadchodząca zima w Polsce ma rozpocząć się bez większych zaskoczeń. Miesięczne średnie temperatury oraz sumy opadów najpewniej będą w granicach typowych dla okresu referencyjnego 1991-2020. Oznacza to typowe zimowe warunki – niekoniecznie ekstremalne mrozy, ale też nie całkowicie łagodna aura.

Styczeń może być mokry – większe sumy opadów na horyzoncie

Najciekawszym miesiącem sezonu może okazać się styczeń – prognoza IMGW wskazuje, że choć temperatura pozostanie w granicach normy, to sumy opadów mogą być wyższe niż przeciętne. Taka sytuacja zwiększa szanse na wystąpienie epizodów śnieżnych lub mokrego śniegu, co może oddziaływać na warunki na drogach i w infrastrukturze.

Jaka będzie zima 2025/2026 w Polsce?

Choć prognoza nie sygnalizuje wyjątkowo łagodnej zimy, eksperci wstrzymują się z przewidywaniem długotrwałych, intensywnych mrozów. Znaczna część kraju prawdopodobnie nie doświadczy skrajnych warunków – a pierwsze płatki śniegu mogą pojawić się dopiero w późniejszym okresie sezonu. W konsekwencji warto przygotować się na typową zimę z możliwymi "śnieżnymi epizodami", ale niekoniecznie na śnieżną panoramę przez cały sezon.

Jak czytać prognozy długoterminowe?

Prognozy miesięczne i sezonowe — takie jak te publikowane przez IMGW-PIB — pokazują ogólne tendencje w perspektywie kilku miesięcy. Ważne jest to, by traktować je jako wskazówkę, a nie pewnik, śledzić prognozy krótkoterminowe oraz komunikaty ostrzegawcze (np. przed frontami, śnieżycami), a także pamiętać o wpływie zmian klimatycznych (coraz częściej pojawiają się gwałtowne ale krótkotrwałe epizody pogodowe, takie jak nagłe ochłodzenia, intensywne opady czy skrócone okresy pokrywy śnieżnej).