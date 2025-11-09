Premier lepszym politykiem od prezydenta

Badanie kto jest lepszym politykiem - premier Donald Tusk czy prezydent Karol Nawrocki przeprowadzone zostało w dniach 24–26 października 2025 r., metodą CATI&CAWI, na próbie 1000 dorosłych Polaków. Wirtualna Polska jego wyniki opublikowała w niedzielę.

49,4 proc. badanych odpowiedziało, że Donald Tusk jest lepszym politykiem od Karola Nawrockiego. Z kolei 44,9 proc. ankietowanych uznało, że prezydent jest lepszym politykiem od premiera.

Tusk z wyższym poparciem w kategorii "raczej lepszy"

Nawrocki prowadzi w kategorii "zdecydowanie lepszy" z wynikiem 32 proc. wobec 29,8 proc. dla Tuska. Oznacza to, że osoby popierające prezydenta są bardziej przekonane do swojego wyboru. Premier notuje jednak znacznie wyższe poparcie w kategorii "raczej lepszy" - 19,6 proc. wobec 12,9 proc. dla Nawrockiego - czytamy na stronach Wirtualnej Polski.

Tusk i Nawrocki starli się na portalu X

W ostatnich dniach premier Tusk i prezydent Nawrocki starli się ze sobą w mediach społecznościowych. Tematem sporu była kwestia podpisu pod nominacjami oficerskimi.

Szef rządu zamieścił w piątek na portalu X nagranie, w którym zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak ocenił, to „dalszy ciąg wojny prezydenta z polskim rządem”.

W reakcji na zarzuty premiera o blokowanie nominacji oficerskich w służbach odniósł się również w piątek i także w nagraniu na X prezydent Karol Nawrocki. Jak mówił, premier podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem. Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium ds. służb specjalnych. Odwołano 4 moje spotkania z szefami służb - to właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski; miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich - powiedział Nawrocki.