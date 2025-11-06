"Ustawa zdejmuje z Komisji Nadzoru Finansowego, której misją jest dbanie, by rynek finansowy był bezpieczną przestrzenią dla wszystkich jej użytkowników, obowiązek obrony interesu ubezpieczonego" — przekazano w oficjalnym komunikacie na stronie prezydent.pl.

Kolejne weto prezydenta Nawrockiego. Kancelaria tłumaczy decyzję

Prezydent uznał, że nowelizacja mogłaby otworzyć drogę do niepożądanych zjawisk na rynku ubezpieczeń, takich jak opóźnianie wypłat odszkodowań. Podkreślił, że to właśnie państwo powinno stać na straży praw poszkodowanych.

"Regulacja mogłaby skutkować pojawieniem się negatywnych praktyk rynkowych w postaci nieterminowego wypłacania odszkodowań dla poszkodowanych. Prezydent stoi na stanowisku, iż obowiązkiem państwa polskiego jest ochrona obywatela" — głosi oświadczenie Kancelarii.

Jednocześnie Karol Nawrocki podpisał dwie inne ustawy. Pierwsza z nich dotyczy zmian w systemie finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, druga zaś – wsparcia dla armatorów, którzy ucierpieli w wyniku wprowadzenia zakazu połowu dorsza na Bałtyku.