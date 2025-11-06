Jak wynika z najnowszego sondażu Opinii24, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę wygrałaby Koalicja Obywatelska zdobywając 33 proc. głosów poparcia. Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 27,4 proc. respondentów, natomiast 12,6 proc. ankietowanych poparłoby Konfederację.

W Sejmie znalazłaby się również Lewica z 6,3 proc. poparcia oraz Konfederacja Korony Polskiej, na którą zagłosowałoby 5,9 proc. ankietowanych.

Premier Tusk po nowym sondażu: Nadzieja daje siłę

Poniżej progu wyborczego znalazła się Partia Razem (3,1 proc.), Polska 2050 (1,7 proc.) oraz PSL (1,4 proc.). Opcję "inna partia" zaznaczyło 0,5 proc. respondentów, a 8,1 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Reklama

"Nadzieja daje siłę, a siła nadzieję" - skomentował te wyniki w czwartek wieczorem premier Donald Tusk na swoim profilu na X dołączając do wpisu wyniki sondażu.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 3-5 listopada techniką mixed-mode wywiadów telefonicznych (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Wyniki pokazują odpowiedzi wśród zdecydowanych wyborców, których próba wynosi 529.