Premier Tusk po nowym sondażu: Nadzieja daje siłę

Jak wynika z najnowszego sondażu Opinii24, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę wygrałaby Koalicja Obywatelska zdobywając 33 proc. głosów poparcia. Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 27,4 proc. respondentów, natomiast 12,6 proc. ankietowanych poparłoby Konfederację.

W Sejmie znalazłaby się również Lewica z 6,3 proc. poparcia oraz Konfederacja Korony Polskiej, na którą zagłosowałoby 5,9 proc. ankietowanych.

Poniżej progu wyborczego znalazła się Partia Razem (3,1 proc.), Polska 2050 (1,7 proc.) oraz PSL (1,4 proc.). Opcję "inna partia" zaznaczyło 0,5 proc. respondentów, a 8,1 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

"Nadzieja daje siłę, a siła nadzieję" - skomentował te wyniki w czwartek wieczorem premier Donald Tusk na swoim profilu na X dołączając do wpisu wyniki sondażu.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 3-5 listopada techniką mixed-mode wywiadów telefonicznych (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Wyniki pokazują odpowiedzi wśród zdecydowanych wyborców, których próba wynosi 529.