O uszkodzeniu torów poinformował maszynista pociągu
Dziś rano, o godz. 7:39, maszynista pociągu zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie miejscowości Życzyn pow. garwoliński, w pobliżu stacji PKP Mika. W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń - przekazała w niedzielę na portalu X Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.
Jak dodała we wpisie, na miejsce „niezwłocznie skierowano odpowiednie służby”, w tym funkcjonariuszy policji, a wstępne oględziny miejsca „wykazały uszkodzenie fragmentu torowiska, które spowodowało zatrzymanie pociągu”. Policja dodała, że ruch kolejowy odbywa się sąsiednim torem.
Policja prowadzi działania na miejscu zdarzenia
Zespół prasowy mazowieckiej policji poinformował, że na miejscu obecnie wykonywane są czynności policyjne. Nie przekazać jednak żadnych dodatkowych szczegółów na ten temat.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję