O uszkodzeniu torów poinformował maszynista pociągu

Dziś rano, o godz. 7:39, maszynista pociągu zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie miejscowości Życzyn pow. garwoliński, w pobliżu stacji PKP Mika. W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń - przekazała w niedzielę na portalu X Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

Reklama

Jak dodała we wpisie, na miejsce „niezwłocznie skierowano odpowiednie służby”, w tym funkcjonariuszy policji, a wstępne oględziny miejsca „wykazały uszkodzenie fragmentu torowiska, które spowodowało zatrzymanie pociągu”. Policja dodała, że ruch kolejowy odbywa się sąsiednim torem.

Policja prowadzi działania na miejscu zdarzenia

Zespół prasowy mazowieckiej policji poinformował, że na miejscu obecnie wykonywane są czynności policyjne. Nie przekazać jednak żadnych dodatkowych szczegółów na ten temat.