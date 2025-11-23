Skazani mają prawo do apelacji

Według AP te osoby to pracownicy podmiotów zagranicznych, rekrutujący się z mieszkańców Jemenu. W oficjalnym komunikacie przekazano, że skazani należeli do „komórek szpiegowskich w ramach siatki powiązanej z wywiadami Arabii Saudyjskiej, Izraela, USA i Wielkiej Brytanii”.

Reklama

„Prowadzili działalność szpiegowską na rzecz obcych państw, które w latach 2024–25 pozostawały w stanie wrogości wobec Jemenu” – poinformowała jemeńska agencja SABA. Dodała, że skazani dostarczyli „wrogom informacje o dziesiątkach lokalizacji i ruchach przywódców państwa, a także informacje o pociskach, co doprowadziło do ataku na kilka obiektów wojskowych, służb bezpieczeństwa i cywilów, a w efekcie spowodowało śmierć kilkudziesięciu osób i rozległe zniszczenia infrastruktury”.

Dwoje innych oskarżonych, kobietę i mężczyznę, skazano na karę 10 lat pozbawienia wolności, a innego mężczyznę uniewinniono. Wszyscy skazani mają prawo do apelacji.

Pracownicy ONZ wśród uwięzionych

Reklama

Wspierani przez Iran rebelianci Huti uwięzili tysiące osób w trakcie toczącej się od ponad 10 lat wojny domowej w Jemenie. Wśród uwięzionych znaleźli się pracownicy Organizacji Narodów Zjednoczonych, których zatrzymano w czerwcu bieżącego roku. Wielokrotnie, bez dowodów, zarzucano im szpiegostwo. ONZ stanowczo zaprzecza tym oskarżeniom.

Agencja AP przypomniała, że sądy w Sanie i w innych częściach Jemenu, kontrolowanych przez Huti, wydawały surowe wyroki na osoby oskarżone o współpracę z koalicją dowodzoną przez Arabię Saudyjską. We wrześniu 2021 r. rebelianci wykonali wyrok śmierci na dziewięciu osobach skazanych za udział w zamordowaniu w 2018 r. wysokiego rangą działacza Huti, Saleha al-Samada.