Grupy szturmowe eliminują Rosjan

„Siły obrony powstrzymują wroga i prowadzą działania poszukiwawczo-uderzeniowe w celu likwidacji rosyjskich żołnierzy w Pokrowsku. W centrum miasta utrzymywane są nasze pozycje, trwają walki strzeleckie, a przeciwnikowi nie udaje się umocnić” – zapewniono w komunikacie.

Dowództwo wyjaśniło, że w eliminowaniu żołnierzy rosyjskich uczestniczą grupy szturmowe, współdziałające z innymi pododdziałami na odcinku frontu, który stanowi obszar odpowiedzialności 7. Korpusu Szturmowego Wojsk Desantowo-Szturmowych.

„Oczyszczanie terenu z obecności przeciwnika przeprowadził w ostatnich dniach 425. Samodzielny Pułk Szturmowy »Skała« w rejonie dworca kolejowego, Pokrowskiego Kolegium Pedagogicznego oraz skweru Sobornego” – podkreślono.

„Pozwoliło to zablokować próby Rosjan, którzy bezskutecznie usiłują wzmocnić nacisk na północną część miasta. Wróg ponosi maksymalne straty przy każdej próbie przejścia do północnej części Pokrowska przez linię kolejową” – oświadczono.

Ukraińcy zniszczyli rosyjski czołg

Korpus poinformował, że od początku listopada ukraińscy żołnierze zlikwidowali w Pokrowsku 388 rosyjskich żołnierzy, a 87 zostało rannych.

„W ostatnich dniach wróg próbował przemieścić czołg na południowe obrzeża Pokrowska i ukryć sprzęt w celu dalszego wykorzystania w działaniach szturmowych. Operatorzy bezzałogowych systemów powietrznych z jednostki SKY STRIKE 7. Korpusu Szturmowego Wojsk Desantowo-Szturmowych, we współdziałaniu z 68. Samodzielną Brygadą Strzelców, wykryli rosyjski czołg i zniszczyli go” – ogłoszono w komunikacie.

Ukraińska armia informowała w pierwszej połowie listopada, że w Pokrowsku znajdowało się wówczas około 300 rosyjskich żołnierzy. To miasto w obwodzie donieckim, ważny węzeł transportowy i ośrodek przemysłu metalurgicznego, jest od kilku miesięcy jednym z głównych celów rosyjskiej ofensywy.

Słowiańsk i Kramatorsk pod kontrolą Ukrainy

Pokrowsk, liczący przed wojną około 60 tys. mieszkańców, może stać się największym miastem zajętym przez Rosjan od czasu zdobycia Bachmutu w 2023 r. Gdyby do tego doszło, zagrożone rosyjskim natarciem byłyby Słowiańsk i Kramatorsk – ostatnie duże miasta w obwodzie donieckim, pozostające pod kontrolą Ukrainy.