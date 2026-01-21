Pociągiem podróżowało około 20 osób, nikt nie odniósł obrażeń. Ruch kolejowy na tym odcinku został wstrzymany, a na miejscu od wieczora pracowały służby pod nadzorem prokuratora.

O zdarzeniu poinformował we wtorek wieczorem minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

"Według informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe po godz. 21:00 na szlaku Miechów - Słomniki (linia kolejowa Warszawa - Kraków) doszło do wykolejenia części składu pociągu Polregio" – napisał na platformie X.

"Wprowadzone zostały zmiany w komunikacji, pociągi dalekobieżne kierowane są zmienionymi trasami. PR wprowadzają zastępczą komunikację autobusową. Powiadomione zostały odpowiednie służby w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia" – dodał.

Wykolejenie pociągu Polregio na trasie Kielce–Kraków. Nowe informacje służb

Małopolska policja przekazała, że na miejscu pracują policjanci, Straż Ochrony Kolei oraz straż pożarna, a o zdarzeniu została powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Miechowie.

Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora – powiedziała PAP Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Jak poinformował PAP rzecznik małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej Hubert Ciepły, "pociąg spadł z szyn i przechylił się". Na miejscu działało osiem zastępów straży pożarnej.

W środę małopolska policja poinformowała, że przyczyną wykolejenia było uszkodzenie toru.

"Informujemy, że komisja kolejowa wykonując czynności na miejscu zdarzenia orzekła brak ingerencji zewnętrznej. Nastąpiło naturalne wyłupanie szyny z powodu działania niskiej temperatury. Na miejsce ściągnięty został sprzęt naprawczy PKP, który będzie przywracał funkcjonalność torów" – przekazano w komunikacie na portalu X.

