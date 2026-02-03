Mudryk z boiska przeniósł się do internetu

Mudryk zamiast na boisku gra w internecie. Niestety Ukraińcowi zasady fair play są kompletnie obce. Na murawie oszukiwał rywali stosując środki dopingowe. W sieci dopuścił się jeszcze bardziej haniebnego zachowania.

Polski streamer "gmaikelo" pokazał na Twitchu fragment rozgrywki jego drużyny przeciw zespołowi z Mychajło Mudrykiem w składzie. Słynny ukraiński piłkarz w czasie gry w skandaliczny sposób prowokował Polaków.

Mudryk sięgnął dna

Mudryk podczas rywalizacji w Counter-Strike’a przekroczył wszelkie granice. Napisać, że obelgami, jakie stosował pod adresem rywali sięgnął dna, to nic nie napisać. Nie ma dla niego żadnego usprawiedliwienia.

Ukrainiec w czasie gry z Polakami na czacie napisał do nich m.in. "Szczęśliwy Wołyń", "na następnej mapie zrobimy Wołyń", "zawsze będziesz pamiętać Wołyń, żebraku", "na następnej mapie rok 1939".

Mudryk dostał "bana"

Mudryk za swoje zachowanie został ukarany. Od piłki odpoczywa od dłuższego czasu. Teraz nie pogra sobie również w Counter Strike'a. Po interwencji użytkowników platforma faceit.com został zablokowany na 28 dni. Ukrainiec ma więc czas, by przemyśleć swoje zachowanie.