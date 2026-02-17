Legitymacje seniora - dlaczego się zmienią?

Pod koniec stycznia 2026 r. w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczący nowego wzoru legitymacji emeryta-rencisty. Dokument ten jest podstawowym potwierdzeniem uprawnień dla osób pobierających świadczenia z ZUS — korzystają z niego emeryci, renciści oraz nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Dotychczasowe zielone karty funkcjonują od lat, ale nie spełniają już współczesnych norm zabezpieczeń i są stosunkowo łatwe do podrobienia. Zmiany wynikają również z ustawy o dokumentach publicznych z 2018 roku, która wskazała 12 lipca 2026 r. jako graniczną datę stosowania nowych zabezpieczeń w dokumentach tego typu. Po tym terminie ZUS nie będzie mógł korzystać ze starych blankietów.

Jak będzie wyglądać nowa legitymacja?

Nowy dokument ma mieć szaro-niebieską kolorystykę i lepsze zabezpieczenia przed fałszerstwem. Wśród planowanych zmian znalazły się m.in.:

- laminowana powierzchnia i nowoczesne elementy ochronne,

- oznaczenia w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych,

- bardziej trwała forma blankietu.

Zakres danych pozostanie bez zmian. Na legitymacji nadal znajdą się m.in. imię i nazwisko, numer PESEL, numer dokumentu, rodzaj świadczenia, termin ważności oraz nazwa oddziału ZUS, który ją wydał.

Od kiedy nowe legitymacje trafią do seniorów?

Nowe wzory zaczną obowiązywać po wejściu w życie rozporządzenia — czyli 14 dni od jego podpisania. Nie oznacza to jednak natychmiastowej wymiany wszystkich dokumentów.

Nowe blankiety będą trafiać przede wszystkim do:

- osób, które dopiero uzyskają świadczenie,

- seniorów, którym wygasa ważność dotychczasowej legitymacji.

Wymiana wszystkich kart jednocześnie byłaby kosztowna — szacuje się, że nowa legitymacja jest około dwukrotnie droższa w produkcji niż stara.

Czy trzeba wymieniać zieloną legitymację?

Nie. Dotychczasowe legitymacje zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Seniorzy nie muszą więc składać wniosków o wymianę dokumentu tylko z powodu zmiany wzoru. Warto też pamiętać, że od 2023 roku dostępna jest wersja cyfrowa dokumentu — mLegitymacja w aplikacji mObywatel, która może zastępować tradycyjną kartę w wielu sytuacjach.

Zmiana, która ma zwiększyć bezpieczeństwo

Nowy wzór legitymacji to przede wszystkim krok w stronę lepszej ochrony danych i ograniczenia fałszerstw. Choć dla wielu seniorów zielona karta stała się symbolem przejścia na emeryturę, w najbliższych latach będzie ona stopniowo ustępować miejsca nowocześniejszemu dokumentowi — bez konieczności pośpiechu i dodatkowych formalności.