Przestrzeń powietrzna USA naruszona. Przechwycono ponad 700 dronów

Doszło też do kilku aresztowań
FBI powiadomiło o tak dużej liczbie naruszeń przestrzeni powietrznej w komunikacie w sieciach społecznościowych. Agencja przypomniała, że podczas dni meczowych jakiekolwiek wykorzystanie statków powietrznych, w tym dronów, jest zabronione w promieniu trzech mil morskich (ponad 5,5 km) i do 3 tys. stóp (914 metrów) nad poziomem gruntu wokół stadionów.
Jak dodano, drony zostały przechwycone w przestrzeni powietrznej we wszystkich 11 miastach-gospodarzach w USA. Doszło też do kilku aresztowań. FBI rozmieściło wokół mundialowych stadionów swoje zespoły, których zadaniem jest wykrywanie i unieszkodliwianie nielegalnych dronów.
Państwo jest w stanie przeciwdziałać pladze dronów
Agencja Reutera zaznaczyła, że Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) nałożyła dziesiątki tymczasowych ograniczeń lotów, aby zakazać użycia dronów w pobliżu miejsc, gdzie odbywają się mistrzostwa świata. Podczas zgromadzeń kibiców bezzałgowce są zakazane w promieniu jednej mili morskiej (ponad 1,8 km) i do 1 tys. stóp (300 metrów) nad poziomem gruntu. Operatorzy, których drony wejdą w przestrzeń powietrzną bez zezwolenia, mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 100 tys. dolarów, a także otrzymać zarzuty karne.
Szef FAA Bryan Bedford powiedział w wywiadzie dla Reutersa, że konfiskaty bezzałogowców pokazują, iż państwo jest w stanie przeciwdziałać pladze dronów naruszających przestrzeń powietrzną.
FAA zaproponowała umożliwienie zarządcom obiektów infrastruktury krytycznej składania wniosków o ograniczenie możliwości użycia dronów nad tymi obiektami ze względów bezpieczeństwa. Poinformowała również, że każdego miesiąca otrzymuje ponad 100 zgłoszeń o dronach w pobliżu lotnisk.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.