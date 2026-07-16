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Przestrzeń powietrzna USA naruszona. Przechwycono ponad 700 dronów

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
31 minut temu
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Przestrzeń powietrzna USA naruszona. Przechwycono ponad 700 dronów
Przestrzeń powietrzna USA naruszona. Przechwycono ponad 700 dronów/Shutterstock
Od początku piłkarskich mistrzostw świata amerykańskie służby skonfiskowały ponad 700 dronów w pobliżu stadionów, stref kibica, czy obiektów treningowych - poinformowało w czwartek Federalne Biuro Śledcze (FBI). Nieuprawnione użycie bezzałogowców stwierdzono we wszystkich 11 miastach-gospodarzach mistrzostw w USA.

Doszło też do kilku aresztowań

FBI powiadomiło o tak dużej liczbie naruszeń przestrzeni powietrznej w komunikacie w sieciach społecznościowych. Agencja przypomniała, że podczas dni meczowych jakiekolwiek wykorzystanie statków powietrznych, w tym dronów, jest zabronione w promieniu trzech mil morskich (ponad 5,5 km) i do 3 tys. stóp (914 metrów) nad poziomem gruntu wokół stadionów.

Jak dodano, drony zostały przechwycone w przestrzeni powietrznej we wszystkich 11 miastach-gospodarzach w USA. Doszło też do kilku aresztowań. FBI rozmieściło wokół mundialowych stadionów swoje zespoły, których zadaniem jest wykrywanie i unieszkodliwianie nielegalnych dronów.

Państwo jest w stanie przeciwdziałać pladze dronów

Agencja Reutera zaznaczyła, że Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) nałożyła dziesiątki tymczasowych ograniczeń lotów, aby zakazać użycia dronów w pobliżu miejsc, gdzie odbywają się mistrzostwa świata. Podczas zgromadzeń kibiców bezzałgowce są zakazane w promieniu jednej mili morskiej (ponad 1,8 km) i do 1 tys. stóp (300 metrów) nad poziomem gruntu. Operatorzy, których drony wejdą w przestrzeń powietrzną bez zezwolenia, mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 100 tys. dolarów, a także otrzymać zarzuty karne.

Szef FAA Bryan Bedford powiedział w wywiadzie dla Reutersa, że konfiskaty bezzałogowców pokazują, iż państwo jest w stanie przeciwdziałać pladze dronów naruszających przestrzeń powietrzną.

FAA zaproponowała umożliwienie zarządcom obiektów infrastruktury krytycznej składania wniosków o ograniczenie możliwości użycia dronów nad tymi obiektami ze względów bezpieczeństwa. Poinformowała również, że każdego miesiąca otrzymuje ponad 100 zgłoszeń o dronach w pobliżu lotnisk.

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Źródło PAP
Tematy: dronyUSAprzestrzeń powietrzna
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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