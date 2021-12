"W razie zagrożenia do schronów i ukryć w Kijowie może uciec ok. 3 mln ludzi" - poinformował przedstawiciel ukraińskiej państwowej służby ds. sytuacji nadzwyczajnych. Według operatorów komórkowych w mieście przebywa ok. 3,7 mln osób.

Przedstawiciel służb, cytowany przez portal Suspilne, przekazał, że w mieście jest ponad 500 schronów i łącznie prawie 5 tys. pomieszczeń, w których można ukryć się w razie niebezpieczeństwa. Przed zagrożeniem z powietrza można również schować się w głębokich stacjach metra. Reklama Łącznie w tych miejscach schronienie mogą znaleźć 3 mln ludzi. Według operatorów komórkowych w Kijowie przebywa średnio 3,7 mln osób. "Pojawi się tam broń". Putin wyjaśnił "zaniepokojenie" wejściem Ukrainy do NATO Zobacz również Informacja o bunkrach pojawia się na tle obaw związanych z koncentracją rosyjskich wojsk przy ukraińskich granicach. Wiosną, kiedy również obserwowano ruchy rosyjskich sił przy granicy, władze stolicy opublikowały zaktualizowaną mapę miejskich schronów. Bartosz Lewicki