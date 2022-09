- Prezydent Putin ogłosił, że kolejne cztery regiony Ukrainy są częścią Rosji. To największa próba siłowej aneksji na terytorium europejskim od zakończenia II wojny światowej. Kolejne 15 proc. ukraińskiego terytorium. Obszar zbliżony do powierzchni Portugalii nielegalnie, zbrojnie zajęty przez Rosję - powiedział Stoltenberg, zwracając uwagę, że "fikcyjne referenda zostały wymyślone w Moskwie i narzucone Ukrainie z całkowitym pogwałceniem prawa międzynarodowego".

- To zajęcie ziemi jest bezprawne i nieuzasadnione. Sojusznicy z NATO nie uznają żadnej części tego za Rosję. Wzywamy wszystkie kraje, by odrzuciły rażące próby dokonania podboju terytorialnego. Te ziemie to Ukraina - powiedział Stoltenberg, dodając, że "NATO nie jest stroną konfliktu, ale wspiera Ukrainę w jej prawie do obrony swojego terytorium".

Jak powiedział, "jeśli Ukraina przestanie walczyć, to przestanie istnieć". Dodał: "działania Rosji pokazują słabość i to, że wojna nie idzie według planu; jeśli Rosja przestanie walczyć, to nastąpi pokój". - Wzywam Putina do zakończenia wojny; jest odpowiedzialny za jej rozpętanie - powiedział Stoltenberg.

Ukraiński dziennikarz: Jaka odpowiedź na pismo Zełenskiego?

- Decyzja o członkostwie w NATO musi być podjęta przez 30 państw sojuszniczych na zasadzie konsensusu - tak Jens Stoltenberg odparł na pytanie ukraińskiego dziennikarza o to, jaka będzie decyzja NATO na wniosek prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o przyjęcie tego kraju do NATO w trybie porzyspieszonym.